Hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in son durumu belli oldu

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Halezeroğlu, dün akşam düşme nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ameliyat edilen sunucu Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Genel durumu son derece iyi, herhangi bir hayati tehlikesi söz konusu değil. İçerideki kanama tamamen durdurulmuş durumda. Halen 3 kaburgasındaki kırık devam ettiği için kendisini sosyal hayata tekrar geri kazandırmak amacıyla 4-5 gün sonra küçük bir operasyon daha yapıp 2 kemiğini onaracağız." dedi.

Basın toplantısı düzenledi

Prof. Dr. Semih Halezeroğlu ve Başhekim Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Tarkan İkizoğlu, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde düzenledikleri basın açıklamasında, Erbil'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Mehmet Ali Erbil'in dün akşam hastanenin acil servisine saat 20.00 civarında getirildiğini ifade eden Halezeroğlu, şöyle konuştu:

"Evde düşme sonucu kaburgalarındaki 3-4 kemiğinde kırıklar ortaya çıktı. Bu kırıklara bağlı olarak da kendisinde bir miktar iç kanama gelişti ve sağ akciğerinde de sönme oluştu. Bilgisayarlı tomografiler çektik ve yaptığımız değerlendirmeler sonucu hem kanın boşaltılması hem akciğerin yeniden şişirilmesi hem de kanama odağının durdurulması için 45 dakika süren kapalı bir operasyon uyguladık. Operasyon gayet başarıyla sonuçlandı. Daha sonra kendisini yoğun bakım ünitemize aldık. Şu anda da yoğun bakım ünitemizde takibi devam ediyor. Genel durumu son derece iyi, herhangi bir hayati tehlikesi söz konusu değil. İçerideki kanama tamamen durdurulmuş durumda. Yalnız halen 3 kaburgasındaki kırık devam ettiği için kendisini sosyal hayata tekrar geri kazandırmak amacıyla 4-5 gün sonra küçük bir operasyon daha yapıp 2 kemiğini, 3-4 kemikte kırık var ama 2 kemiği ciddi derecede parçalı kırık, onaracağız. Tahmin ediyoruz ki 1 hafta, 10 gün içerisinde Mehmet Ali Bey normal hayatına dönmüş olacaktır. Şu anda kendisi gayet iyi durumda, yoğun bakımda takibi devam ediyor."

Halezeroğlu, ikinci ameliyatın ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin soru üzerine, "Önümüzdeki hafta çarşamba günü gibi kaburga işlemi yapacağız. Ardından 3-4 gün sonra kendisini taburcu etmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki hafta sonu ya da daha sonraki hafta başı taburcu edileceğini düşünüyoruz, eğer bu süreçte herhangi bir şey çıkmazsa. Şu anda görüntüde herhangi bir şey çıkacakmış gibi durmuyor, gayet iyiye gidiyor." diye konuştu.