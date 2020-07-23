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Dünya

Hastaneye kaldırılan Kral Selman ile ilgili flaş açıklama

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldığı bildirilen Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in operasyon geçirdiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 16:49:00 -
Hastaneye kaldırılan Kral Selman ile ilgili flaş açıklama

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud geçtiğimiz günlerde hastaneye yatırılmıştı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, 84 yaşındaki Kral Selman'ın safra kesesindeki rahatsız sebebiyle ameliyat olduğunu duyurdu. SPA, ameliyatın başarılı geçtiğini açıkladı.

Olayın ardından ortaya çıkan söylentilerde, Kral Selman'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.

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