Hastaneye kaldırılan Kral Selman ile ilgili flaş açıklama
Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldığı bildirilen Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in operasyon geçirdiği açıklandı.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud geçtiğimiz günlerde hastaneye yatırılmıştı.
Habertürk'te yer alan habere göre, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, 84 yaşındaki Kral Selman'ın safra kesesindeki rahatsız sebebiyle ameliyat olduğunu duyurdu. SPA, ameliyatın başarılı geçtiğini açıkladı.
Olayın ardından ortaya çıkan söylentilerde, Kral Selman'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.