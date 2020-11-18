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Gündem Hastaneye kaldırılan eski Başbakan Yıldırım Akbulut yoğun bakıma alındı
Gündem

Hastaneye kaldırılan eski Başbakan Yıldırım Akbulut yoğun bakıma alındı

Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Yıldırım Akbulut, hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 18:11:00 - 2020-11-18 18:20:01
Hastaneye kaldırılan eski Başbakan Yıldırım Akbulut yoğun bakıma alındı

Eski Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda tutuluyor

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Kalp Merkezi'nde tedavi altına alınan 85 yaşındaki Akbulut'un yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi.

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