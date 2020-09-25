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Yerel Hastaneye giderken ölümden döndüler! 2 yaralı
Yerel

Hastaneye giderken ölümden döndüler! 2 yaralı

Samsun'da hastaneye gitmek isteyen şahıslar, yolda minibüs ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 12:37:00 -
Hastaneye giderken ölümden döndüler! 2 yaralı

Samsun’un Terme ilçesi, Kocaman Mahallesi’nde korkutan bir kaza meydana geldi. İhlas Haber Ajansı’nın aktardığına göre, 55 ABJ 066 plakalı minibüsü süren 60 yaşındaki Hüseyin Özbaş, 79 yaşındaki akrabası Fahri Özbaş’ı hastaneye götürüyordu.

Hüseyin Özbaş, seyir halindeyken, 42 yaşındaki Yücel Korkmaz’ın idaresindeki 52 LD 600 resmi plakalı pikap ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada, minibüs içindeki Hüseyin Özbaş ve akrabası Fahri Özbaş’ın yaralandığı öğrenildi.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis Ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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