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Sağlık Hastaneye felçli girdi, yürüyerek çıktı
Sağlık

Hastaneye felçli girdi, yürüyerek çıktı

Yeniakit Publisher
2024-09-09 11:28:00 -
Hastaneye felçli girdi, yürüyerek çıktı

Gaziantep'te yaşayan 18 yaşındaki genç felçli olarak geldiği hastaneden yürüyerek çıktı.

Gaziantep’te yaşayan 18 yaşındaki Mecit Mustafa, 2 ay önce katıldığı fuarda beline demir düşmesi sonucu ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne getirilen Mustafa, Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Abdurrahman Özdemir tarafından muayene edildi. Hastanın çekilen röntgen filminde belinde kırık tespit edilince hemen ameliyata alındı.

Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Mecit Mustafa, “Hastaneye nasıl getirildiğimi bile hatırlamıyorum. Belimde demir düşmesi sonucu inanılmaz bir ağrı vardı. Ayaklarımı hareket ettiremiyordum. Bundan sonra yürüyemeyeceğimi düşünüyordum. Çok şükür, şu an ayaktayım, yürüyebiliyorum ve ağrılarım dindi. Beni iyileştiren doktoruma ve sağlık personellerine ilgileri için çok teşekkür ederim” dedi.

“Erken müdahale önemli”

Başarılı geçen operasyonla ilgili bilgi veren Opr. Dr. Abdurrahman Özdemir, “Hastamız bize geldiğinde belinde ağrı her iki ayağında felçlik vardı. Ayaklarını hareket ettiremiyordu. Hastanın çekilen filmlerinde bel kemiğinde patlama şeklinde kırık ve omuriliğe bası mevcuttu. Acilen ameliyata aldık. Kırılan bölgeye ait kemik basılarının yükünü omurilik üzerinden kaldırdık ve bölgeyi rahatlattık. Hastanın beline 8 adet platin taktık. Stabil olmayan bölgeyi, stabil hale getirip vidalarla sabitledik. İlerleyen süreçte omur üzerinde bası kalkınca ayaklarında hareketlenmeler başladı. İki ayın sonunda hastamız yürür pozisyona geldi. Şu an hastamız ayaklarının üzerinde durabiliyor ve rahat yürüyebiliyor. Hastamızın fizik tedavi süreci devam ediyor. Hastanın bundan sonraki süreçte daha iyi olacağını söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

Bu gibi durumlarda acil müdahalenin ve doğru operasyonun çok önemli olduğunu söyleyen Dr. Özdemir, “Böyle bir olayla karşılaşıldığında hemen müdahale edilmeli. Çünkü bası ve omurilikte zedelenme arttıkça kalıcı felçlik durumu gelişebilir. Umarız kimse böyle bir durumla karşılaşmaz” diye konuştu.

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