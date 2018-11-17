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Hastaneye başvuran 21 asker taburcu edildi

Dün Manisa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 21 askerin tedavisi tamamlandı. "Hafif besin zehirlenmesi" teşhisiyle tedavi gören askerler taburcu edilerek birliklerine teslim oldu.

17 Kasım 2018 Cumartesi 15:01
Hastaneye başvuran 21 asker taburcu edildi

Manisa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 21 asker, taburcu edildi.

Dün, Manisa 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığı Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası'ndan akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne getirilen 21 askerin tedavisi tamamlandı.

Vali açıklamada bulunmuştu

"Hafif besin zehirlenmesi" teşhisiyle tedavi gören askerler müşahede süresinin tamamlanmasının ardından taburcu edilerek birliklerine teslim oldu.

Dün mide rahatsızlığı nedeniyle revire başvuran 21 asker, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne getirilmiş, Vali Ahmet Deniz, askerlerin sağlığı hakkında endişelenecek bir durumun olmadığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 15:01
  1. gıda zehirlenmesi
  2. Manisa 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığı Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası
  3. Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi
  4. Hafif besin zehirlenmesi
  5. Vali Ahmet Deniz

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