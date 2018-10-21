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Hastanenin otoparkında kanalizasyon borusu patladı, araçlar pislik içinde kaldı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘nin kapalı otoparkının tavanından geçen kanalizasyon borularının patlaması sonucu park halindeki araçlar pislik içinde kaldı. İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, personelden ve vatandaşlardan özür diledi.

21 Ekim 2018 Pazar 17:14
Hastanenin otoparkında kanalizasyon borusu patladı, araçlar pislik içinde kaldı

2014 yılında 300 yataklı akıllı hastane olarak inşa edilen Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin eksi 3. katında bulunan personel otoparkının tavanından geçen kanalizasyon borularının patlaması sonucu park halindeki araçların üzeri pislikle doldu. Araçların üzerindeki pisliklerini gören araç sahipleri şok yaşadı. Hastanenin Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Orhan Önalan da aracını pislik içinde görünce cep telefonu ile görüntüleyip duruma tepki gösterdi.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı özür diledi

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, sosyal paylaşım sitesinden açıklamada bulundu. Sarı şöyle dedi:

"Gider tıkanıklığı ve boru patlaması ile ilgili olayı yakinen takip ettik. Yaşanan problemin hastane servis katlarının giderinde oluştuğu ve halkımızın hizmetine açık tuvaletlere atılan suda erimesi mümkün olmayan yabancı maddelerden kaynaklandığı tespit edildi. Binanın yaklaşık 22 metre altında bulunan ana giderlerin açılması için Belediye ekipleri ile AFAD ekiplerinden yardım alınarak sorun tamamen giderildi. Bahse konu alanın gerekli temizlik ve dezenfekte işlemleri ivedi bir şekilde yapıldı. Elimizde olmayan sebeplerden kaynaklanan aksaklıktan dolayı araçlarını kapalı otoparka park eden ve sıkıntı yaşayan personelimizden ve vatandaşlarımızdan özür dileriz."

KARABUK EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI'NIN KAPALI OTOPARKININ TAVANINDAN GECEN KANALIZASYON BORULARININ PATLAMASI SONUCU PARK HALINDEKI ARACLAR PISLIK ICINDE KALDI FOTOGRAF-BULENT DIKTEPE-KARABUK-DHA

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 17:14
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  2. Hastane
  3. Kanalizasyon borusu patladı
  4. Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi

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