Hastanelik ettiler! CHP’li belediyede hakkını arayanlara darp

CHP'li Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın korumaları, kentsel dönüşüm için belediyede toplantıya çağrılan vatandaşa saldırdı. Başkanın talimatıyla vatandaşı döven korumalar, şahsı yaraladı.

CHP'li Başkan Bozdoğan, toplantı sırasında, yapılan yanlışları vatandaşın bildiğini vurgulayan şahsa, "Böyle bir suçlama yaptığınız anda dışarı çıkarsınız. Ben buraya her şeyin bilgisini vermeye geldim." dedi. Hemen ardından, "Şu arkadaşı dışarı çıkarın" diyerek talimat verdi.

Ardından başkanın hedef gösterdiği vatandaşa korumalar salonun ortasında saldırdı. Biraz sonra salonun dışına çıkarıldı ve orada darp edildi.

Tüm bunlar yaşanırken diğer vatandaşların salonda tutulduğu ve dışarı çıkmalarının engellendiği ileri sürüldü.

Yüzünde büyük yaralar oluşan ve her yeri kan içinde kalan vatandaş açıklamalarda bulundu.

CHP'li başkanın korumaları tarafından darp edilen şahıs şunları söyledi:

Cumartesi günü toplantı salonuna çağrıldım. Başkanın sorularına cevap veriyordum, o esnada arbede çıktı. Arbede içinde kendimi de buldum. Vatandaşlar orada dedi ki, 'Başkanım müdahale edin. Arbede çıkmasın.' Başkan olanlara müsamaha gösterdi. Vatandaşı salonda tuttular. Bizi dışarıya çıkardılar. Biz darp edilirken vatandaş müdahale etmesin diye onları salonda tuttular. Belediye Başkanı meclisi terk etti, kaçtı. Müdahale edeceğine, milleti durduracağına tam tersi izin verdi.