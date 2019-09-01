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Hastaneden suçlu kaçırmak isteyenlere operasyon

Turgutlu’da 26 yıl hapis cezası bulunan suçluyu sağlık kontrolü sırasında hastaneden kaçırmaya çalışan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

01 Eylül 2019 Pazar 12:57
Hastaneden suçlu kaçırmak isteyenlere operasyon

Turgutlu’da 26 yıl hapis cezası bulunan suçluyu sağlık kontrolü sırasında hastaneden kaçırmaya çalışan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri ve Polis Özel Harekat ekipleri tarafından hastaneye getirilen şüpheliler hastane sonrasında ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yakalanan cezaevi firarisinin, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden kaçırılmasına yardım eden yakınlarından 2 kişi gözaltına alındı.


Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri, hakkında kesinleşmiş 26 yıl 11 ay hapis cezası kararı ile 22 farklı suçtan yakalama emri olan Manisa E Tipi Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firari S.K.’nin (31) sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden kaçırılmasına yardım eden kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.


Mustafa Kemal, Atatürk ve İstasyonaltı mahallelerinde Özel Harekat Polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, S.K.’nin kaçmasına yardım ettiği belirlenen 2 kişiyi yakaladı. Turgutlu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.


Zanlıların sağlık kontrolleri sırasında polis ve Özel Harekat ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 12:57
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