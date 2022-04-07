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Gündem Hastaneden Nisa bebeğin sağlık durumu hakkında açıklama
Gündem

Hastaneden Nisa bebeğin sağlık durumu hakkında açıklama

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, annesi tarafından boş bir araziye bırakılan ve ATT Büşra Durmaz'ın sütannelik yaptığı Nisa bebekle ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 23:42:00 - 2022-04-07 23:48:18
Hastaneden Nisa bebeğin sağlık durumu hakkında açıklama

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Nisa bebeğe yapılan apne testi ve BT anjiyoda beyin ölümünün tespit edilmediğini belirterek, genel durumu ciddi olan bebeğin yakın takip ve tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nden tedavisi devam eden Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada Nisa bebekte beyin ölümünün tespit edilmediği ve genel durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Nisa Mihriban bebek hastanemiz Çocuk Yoğun Bakım Kliniği’nde mekanik ventilatöre bağlı olarak takip edilmektedir. Nisa bebeğin beyin fonksiyonları beyin ölümü açısından araştırıldığında apne testi ve BT anjiyo yapılmış olup, beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa bebeğimize Allah’tan şifa, sevdiklerine geçmiş olsun diler, kamuoyuna saygılarımızı sunarız.”

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