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Yerel Hastaneden kaçan yaralı sürücü 1.64 promil alkollü çıktı
Yerel

Hastaneden kaçan yaralı sürücü 1.64 promil alkollü çıktı

Yeniakit Publisher
2023-09-04 20:19:00 -
Hastaneden kaçan yaralı sürücü 1.64 promil alkollü çıktı

Karabük’te önce trafik lambasına, ardından hafif ticari araca çarptığı kaza sonrası hastaneden tedavi olmadan kaçan otomobil sürücüsü 1.64 promil alkollü çıktı.

Kaza, Safranbolu-Karabük karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.Y. idaresindeki 07 LAC 99 plakalı otomobil, önce trafik lambasına ardından aynı istikamette seyir halinde olan 78 ED 930 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle trafik lambası devrilirken, sürücü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneden tedavi olmadan kaçan sürücü Z.Y. polis ekiplerince yakalanırken, yapılan kontrolde 1.64 promil alkollü çıktığı öğrenildi.

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