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Yerel Hastaneden dönen ambulansa tır çarptı
Yerel

Hastaneden dönen ambulansa tır çarptı

Yeniakit Publisher
2024-01-17 20:14:00 -
Hastaneden dönen ambulansa tır çarptı

Bursa’da Gebze-Orhangazi-İzmir otobanı Selçukgazi tüneli gişelerinde, hastaneden dönen ambulansa tır çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otobanı Selçukgazi tüneli gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa Şehir Hastanesi’ne hasta götüren ambulans, hastayı bırakarak tekrar yola çıktı.

Ambulansa tır çarptı

Gebze-Orhangazi-İzmir otobanı Selçukgazi tüneli gişe sırasında bekleyen ambulansa tır çarptı. Kazada, şans eseri kimse yara almazken ambulansta maddi hasar meydana geldi.

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