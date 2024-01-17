Hastaneden dönen ambulansa tır çarptı
Bursa’da Gebze-Orhangazi-İzmir otobanı Selçukgazi tüneli gişelerinde, hastaneden dönen ambulansa tır çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otobanı Selçukgazi tüneli gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa Şehir Hastanesi’ne hasta götüren ambulans, hastayı bırakarak tekrar yola çıktı.
Ambulansa tır çarptı
Gebze-Orhangazi-İzmir otobanı Selçukgazi tüneli gişe sırasında bekleyen ambulansa tır çarptı. Kazada, şans eseri kimse yara almazken ambulansta maddi hasar meydana geldi.
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