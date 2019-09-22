Hastaneden çıkıp HDP önündeki eyleme katıldılar

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen ailelerin oturma eylemi devam ediyor. Terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırılan er Emrah Avunan'ın annesi Leyla ile babası Bilal Avunan, hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından nöbeti amca Muhittin Avunan'dan devraldı.

NÖBETİ DEVRALDILAR

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor. 20'nci gününde devam eden eyleme hasta oldukları gerekçesi ile katılamayan er Emrah Avunan'ın annesi Leyla ve babası Bilal Avunan, HDP il binası önüne gelerek nöbeti amca Muhittin Avunan'dan devraldı.

4 YILDIR HABER ALINAMIYOR

Evlat nöbetine başlayan anne Leyla ve baba Bilal Avunan, Şırnak'ın Cizre ilçesinde vatani görevini yapan er 20 yaşındaki Emrah Avunan'ın 4 yıl önce çarşı iznine çıktıktan sonra bir daha haber alınamadığını belirterek, çocuklarının kaçırılmasından dolayı psikolojilerinin bozulduğunu söylediler.