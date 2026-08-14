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Gündem Hastaneden çıkıp direksiyona geçti, dakikalar sonra takla atıp ambulansla hastaneye döndü
Gündem

Hastaneden çıkıp direksiyona geçti, dakikalar sonra takla atıp ambulansla hastaneye döndü

Yeniakit Publisher
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Hastaneden çıkıp direksiyona geçti, dakikalar sonra takla atıp ambulansla hastaneye döndü

Konya’da halsizlik şikayetiyle hastaneye giden sürücü, muayenesinin ardından direksiyona geçerek evine dönmek için yola çıktı. Ancak dakikalar sonra otomobili ile kaza geçirerek takla attı ve ambulansla hastaneye geri döndü.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde halsizlik şikayeti nedeniyle Seydişehir Devlet Hastanesi'ne başvurarak muayene olan A.B.V., tedavisinin ardından yanında bulunan N.G.V. ile birlikte 34 NP 9865 plakalı otomobille yola çıktı. A.B.V.'nin kullandığı otomobil, Değirmenci Mahallesi Maden Yolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan N.G.V.’ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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