Hastaneden çarşafı ip yapıp kaçmak istedi

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemalettin Özden, “Çok dramatik öyküler oldu. Çarşafı ip yaparak servisten kaçmaya çalışan da oldu, eşinin cenazesine gidemeyen de. Hasta olmadığını iddia edip servisten zorla çıkmak isteyenler, kendisini daha çok hasta edeceğimizi iddia edenler de oldu” dedi. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili ise şunları söyledi: Hep yaşlı nüfusun risk altında olduğunu söylüyoruz ama 20-30’lu yaşlarda yoğun bakıma alınan hasta sayısı artıyor. Tabii ki yaşlı nüfus risk grubu ama ‘Bana bir şey olmaz’ demenin sonu kötü.”