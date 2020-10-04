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Dünya Hastaneden ayrılmak istiyordu! Trump'a kötü haber
Dünya

Hastaneden ayrılmak istiyordu! Trump'a kötü haber

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedbir amacı ile hastanede biraz daha kalacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 18:15:00 -
Hastaneden ayrılmak istiyordu! Trump'a kötü haber

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmış, Trump ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Durumu iyiye gittiği belirtilen Trump hakkında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien'den açıklama geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, koronavirüs tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın 'kendini çok iyi hissettiğini' söyledi.

O'Brien, ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'a dönmek istediğini, fakat tedbir amacıyla hastanede biraz daha kalacağını bildirdi.

Trump'ın Kovid-19 korkusu

Öte yandan, ABD'de Vanity-Fair muhabiri Gabriel Sherman, Trump'ın Walter Reed askeri hastanesine kaldırılmasından önce en yakın arkadaşlarından biri olan New Yorklu iş adamı Stan Chera'non koronavirüsten ölümüne atıfla danışmanlarına ve yakınlarına tekrar tekrar "Sonum Stan Chera gibi mi olacak? Ölecek miyim" diye sorduğuna ilişkin duyumlarını aktardı.

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