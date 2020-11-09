Hastanede yaşamını yitiren depremzede son yolculuğuna uğurlandı

ESKİŞEHİR (AA) - İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazı altında kurtarılarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Sevil Ateş'in cenazesi, Eskişehir'in Çifteler ilçesinde toprağa verildi.

İki çocuk annesi 55 yaşındaki Ateş'in cenazesi, Ege Üniversitesi Hastanesindeki işlemlerin ardından ilçedeki Çarşı Camisi'ne getirildi.

Cami bahçesinde kılınan cenaze namazına, Ateş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Çifteler Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan ve Belediye Başkanı Kadir Bıyık ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ateş'in cenazesi daha sonra aynı depremde yaşamını yitiren eşi Ramazan Ateş'in kabrinin yanına defnedildi.

İzmir'deki depremde enkaz altından çıkarılan Ramazan Ateş'in cenazesi, 4 Kasım'da toprağa verilmişti. Ateş'in, 1990'lı yıllarda bir süre oturduğu ve İzmir'deki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'ndan, depreme dayanıklı olmadığı için enkazı altında kaldığı Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşındığı öğrenilmişti.