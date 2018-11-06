Hastanede tedavi gören polis memurundan acı haber

Kahramanmaraş'ta görevli polis memuru Abdullah Çiftçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde görevli polis memuru Abdullah Çiftçi, evinde rahatsızlandı.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Çiftçi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'te özel bir hastaneye sevk edildi.

Çiftçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

27 yıllık polis memuru olan, evli 4 çocuk babası Çiftçi'nin cenazesi yarın Andırın ilçesine bağlı Boynuyoğunlu Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.