Hastanede tedavi gören polis memurundan acı haber
Kahramanmaraş'ta görev yapan 27 yıllık polis memuru Abdullah Çiftçi, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.06 Kasım 2018 Salı 20:58
Kahramanmaraş'ta görevli polis memuru Abdullah Çiftçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde görevli polis memuru Abdullah Çiftçi, evinde rahatsızlandı.
112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Çiftçi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'te özel bir hastaneye sevk edildi.
Çiftçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
27 yıllık polis memuru olan, evli 4 çocuk babası Çiftçi'nin cenazesi yarın Andırın ilçesine bağlı Boynuyoğunlu Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.
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