Hastanede silahlar konuştu! Yaralılar var
Osmaniye'de bulunan özel bir hastanede iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Meydana gelen olayda 4 kişi yaralandı.30 Kasım 2018 Cuma 23:04
Osmaniye'de özel bir hastanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Devlet Bahçeli Bulvarı'nda bulunan özel bir hastanede iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silah kullanılan kavgada 4 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.
Emniyet yetkilileri olayla ilgili araştırma başlattı.
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