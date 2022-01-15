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Kadın - Aile Muşmulanın faydaları nelerdir? Muşmula çayı yapılışı
Kadın - Aile

Muşmulanın faydaları nelerdir? Muşmula çayı yapılışı

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Yeniakit Publisher
2022-01-15 17:59:00 - 2022-01-15 18:05:18
Muşmulanın faydaları nelerdir? Muşmula çayı yapılışı

Halk arasında döngel meyvesi olarak bilinen muşmula meyvesi muşmula, besin lifi, potasyum, demir,kalsiyum, folik asit ve magnezyum gibi yararlı mineral ve maddeler bakımından oldukça zengin bir meyve olduğu gibi, aynı zamanda içinde A ve C vitamini de olduğu biliniyor. Bağırsak hareketlerini artırıyor, bu sayede kabızlık sorunu olanlara yardımcı oluyor.

Muşmula nedir?

Daha çok kırsal kesimlerde yaşayan halk tarafından sıkça kullanılan ve tüketilen muşmula meyvesi alternatif tıpta şifalı meyveler arasında sıkça yer almaka. Yaklaşık 3 metreye kadar ulaşabilen boylara sahip olan muşmula ağacında yetişen bu meyve sert iklimlerde yetişmektedir. Boyutu ortalama bir ceviz büyüklüğünde olan muşmulanın dış kısmı ise kıllı bir yapıya sahiptir. Tükiye’de en fazla Karadeniz bölgesinde yetişen muşmula meyvesinin faydaları nelerdir aşağıdan madde madde bulabilirsiniz.

Muşmula faydaları

  • Böbrek kum ve taşlarının dökülmesine destek olur. ...
  • İçeriğindeki fazla sudan dolayı serinletici, rahatlatıcı etki yapar.
  • İnce bağırsak iltihabı, ishal ve dizanteriyi gidermeye yardımcı olur.
  • Düzenli olarak muşmula tüketimi, merkezi sinir sistemine iyi gelir. ...
  • Kan dolaşımını düzenler.

Muşmula yaprağının çayı ne işe yarar?

Serinletici olması sayesinde vücuda ferahlık verir. Antioksidan özelliği sayesinde zararlı toksinleri yok eder. Muşmula yaprağı ekstresi bağışıklık sistemini güçlendirir.

Muşmula çekirdeği neye iyi gelir?

Muşmula çekirdeği, sindirim sistemini düzenleyerek idrarı artırıcı bir etki gösterir. Mesane ve böbreklerdeki taşın dökülmesine yardımcı olur. Tüketim şekli genellikle çekirdeklerin kaynatılarak suyunun içilmesi biçimdedir. Bu su, vücuttaki ödemin kolaylıkla atılmasına da destek olur.

Muşmula çayı nasıl yapılır?

Öncelikle bir litre suyun içine bir avuç muşmula ekleyelim. Biraz kaynatıp süzdükten sonra, içine bir çay kaşığı bal ekleyip içebilirsiniz. Oldukça etkili olan muşmula çayı tarifi günde üç öğün birer bardak içebilirsiniz. Kilo vermek için ideal karışımlar arasında olan muşmula çayı, yağların yanmasını da sağlayacaktır.

 

 

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