Hastanede korkunç manzara! Genç hemşire ölü olarak bulundu
Samsun'da bir özel hastanede çalışan 20 yaşındaki bir hemşire hasta odasında ölü bulundu.23 Haziran 2019 Pazar 17:44
Samsun'da bir hemşire, çalıştığı hastanedeki odada ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, kentteki özel bir hastanede çalışan hemşire Zehra D. (20), sabah saatlerinde boş bir hasta odasında temizlik görevlilerince hareketsiz şekilde bulundu.
Otopsi için morga kaldırıldı
Haber verilmesi üzerine doktorlarca yapılan kontrolde, Zehra D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Genç hemşirenin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak amacıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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