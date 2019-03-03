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Hastane yöneticiliğini bırakıp tostçu oldu

Adana'nın Seyhan ilçesinde geçen yıl hastane yöneticiliğini bırakarak tostçu dükkanı açan Önder Özel, hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

03 Mart 2019 Pazar 12:18
Hastane yöneticiliğini bırakıp tostçu oldu

Adana'da hastane yöneticiliğini bırakıp eşiyle birlikte tost dükkanı açan Önder Özel (36), "Günde ortalama 100 tost satıyoruz. Ispanaktan avokadoya farklı malzemeler kullanıyoruz. Adana gibi bir kentte kebaba karşı biz de farklı bir tat sunuyoruz" dedi.

Merkez Seyhan ilçesi Toros Caddesi'nde geçen yıl hastane yöneticiliğini bırakarak tostçu dükkanı açan Önder Özel, hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Eşiyle birlikte çalıştıklarını belirten Özel, onlarca çeşit tost yaptıklarını  vurgulayarak, "Sağlık sektörünün içinden geldiğimiz için A'dan Z'ye her şeyi düzenleyerek yapıyoruz. Tamamen sağlıklı tostlar üretiyoruz. Aslında evde sürekli eşimle birlikte tost yapıyorduk. Yaparken hem eğleniyor hem de mutlu oluyorduk. Sonra bunun üzerinden neden para kazanmayalım diye düşündük. Çeşit konusunda İstanbul'daki arkadaşımız bize yardımcı oldu. Oradaki denediği tecrübe ettiği şeyleri biz de deneyimleyip üstüne katıp çoğalttık. Ispanaklı tosttan avokadolu tosta farklı malzemeleri tekrar tekrar deneyerek yaptık. Sonrasında zaten malzemeler çoğaldıkça ürün de çoğaldı. 72 farklı ham maddeyle tost üretiyoruz" dedi.

Avakadolu, muzlu, ıspanaklı tost

Müşterilerinin avokadolu, muzlu, ıspanaklı tost çeşitlerini duyunca şaşırdıklarını belirten Özel, müşterilerin bu tür tostları yedikten sonra tadından çok memnun kaldığını söyledi. Adana insanın lezzetin güzel olduğu her ürüne hakkını verdiğini dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Önemli olan onların damak tadını yakalamak. Sucuğu, kavurmayı biraz daha Adanalılaştırdık. Şu an inanın öğle ve akşam öğününde tost yemeye gelen insanlar var. Gününe göre değişse de günde ortalama 100 tost satıyoruz. Tabi Adanalı güneşli havayı gördüğü anda bu rakamlar çok daha yukarı çıkabiliyor. Tost fiyatlarımız 30 TL'ye kadar çıkıyor. İnsanlar ilk etapta biraz pahalı bulsa da yedikten sonra çok memnun ayrılıyorlar. Aslında ana amacımız sağlıklı tostlar yapılabildiğini göstermek. İnsanlar bizi 3'üncü nesil tostçu olarak değerlendiriyor. Bunun sebebi sağlıklı ve zengin içerikli tostlar üretmemiz. Adana gibi bir kentte kebaba karşı biz de farklı bir tat sunuyoruz."

Haftanın 4 günü mutlaka Özel'in iş yerinde tost yediğini söyleyen Aydan Karaman adlı vatandaş ise "Özellikle avokadolu tostu denediğimde çok beğenmiştim. Kesinlikle tavsiye ediyorum çünkü çok farklı tostlar var" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 12:18
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