0553 313 94 23

Hastane personelinden anlamlı protesto

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir özel hastanede doktor ve tüm hastane personelinin katılımıyla yapılan açıklamada Emine Bulut cinayetine tepki gösterildi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:33
Hastane personelinden anlamlı protesto

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir özel hastanede doktor ve tüm hastane personelinin katılımıyla yapılan açıklamada Emine Bulut cinayetine tepki gösterildi.


Kırıkkale’de eski kocası tarafından 10 yaşındaki çocuğunun yanında vahşice katledilen Emine Bulut için Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki özel bir hastanede anlamlı bir protestoya imza atıldı. Çalıştıkları hastane önünde toplanan hastane yönetimi, doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar, temizlik görevlileri, güvenlik grevlileri, ellerindeki pankart ve dövizlerle Emine Bulut’un ölümüne tepki gösterdi. Yetkililere seslenen sağlık çalışanları, kadın cinayetlerinin sonlanması için çözüm üretilmesini istediklerini söylediler.


Çalışanlar adına basın açıklaması yapan hastanenin hemşerilik hizmetleri müdür Günay Zorteymur, “Kadına yönelik şiddet, dünyada ve ülkemizde kentli, köylü, eğitimli, eğitimsiz, genç, yaşlı demeden kadınların büyük çoğunluğunun yaşadığı ortak sorundur. Kadına yönelik şiddet insan hakları ihlalidir. Sağlık sektörü, ağırlıklı olarak kadınların çalıştığı bir sektör olduğundan bugün burada bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Genellikle erkekler tarafından kadınlar üzerinden egemenlik kurmaya yönelik bir güç kullanma şekli olan şiddet, kadının kendine özgüvenini, girişimcilik ruhunu, değerlerini yitirmesine neden olmaktadır. Şiddetin sokakta, gözaltında savaşlarda olması beklenirken kadınların en korunduğu korunması gereken yer olan aile içinde olmaktadır.Bu sebeple yetkililerden mağdurun korunması ve şiddetin önlenmesi için kalıcı çözümler getirilmesini talep ediyoruz” dedi.


Daha sonra hastane personeli, Emine Bulut için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunarak dağıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın’da uluslararası spor kampı
    1. Aydın’da uluslararası spor kampı
    2. Amanos’un zirvesinde Köroğlu oyunu
    3. "Arı zehri birçok hastalığa iyi..
    4. İsveç'te bir haftada ikinci kadın..
    5. MHP o ilçe teşkilatını feshetti
    6. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    7. TCMB döviz kurları
    8. QNB Finansbank'ın Finansal..
    9. Vanlı kadın girişimcilerden Emine..
    10. Yalova'da elektrik akımına kapılan..
    11. Ralli aracı yarışta devrildi, sürücü..
    12. Konak Kültür ve Sanat Merkezi,..
    13. Sürdürülebilir turizm için kardeş..
    14. Çeyrek altın ne kadar? 26 Ağustos..
    15. Türkiye’nin el sanatları ustaları..
    16. Başkan Erdoğan konuşuyor
    17. İHH’den Afrin’de yetimlere etkinlik
    18. Karacabey’de kent estetiği için..
    19. Emniyet ve MİT’ten kritik operasyon
    20. Şair Fazıl Ahmet Bahadır okurları ile..
    21. Bolu Belediyesinde işten çıkarılan..
    22. Başkan Sarıkurt Kazımiye Mahallesi..
    23. Bolivyalılardan orman yangınlarıyla..
    24. Malatya Valiliğinden CHP’li başkana..
    25. Tarihçi Gürsoy Solmaz, büyük zaferi..
    26. Hastane personelinden anlamlı protesto
    27. Başkan Erdoğan, Davutoğlu, Babacan ve..
    28. Ereğli’de sanık ve hükümlüler, toplum..
    29. Terme’de facia! Köprü çöktü
    30. Sahte ehliyetle kiraladığı..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”