Hastane personeli alımı 2019

Hastanelerin personel alım iş ilanları araştırılmakta. Hasta danışmanı, hasta ve yaşlı bakım elemanı alımı pozisyonlarında iş arayışı yapanların ilk adresi İŞKUR iş ilanları olmakta. İŞKUR üzerinden çok sayıda hastaneye personel alımı yapılmakta. Peki hastane sağlık personeli başvuruları ne zaman? Hangi hastane personel alımı yapıyor? İŞKUR sağlık personeli başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR), İŞKUR, 2019 yılı sonuna kadar 500 bin personel alımı daha yapmayı hedefliyor. İŞKUR tarafından yayınlanan son personel alımları kapsamında sağlık personeli alımına yönelik farklı katagorilerde pek çok iş ilanı mevcuttur. İŞKUR'un iş alım ilanlarına bakıldığında engelli ve eski hükümlü kadrolarına da rastlamak mümkün.

İŞKUR tarafından sağlık personeli alımı ile ilgili yeni iş ilanları yayınlandı. Sağlık personeli alım ilanlarına göre; 74 hasta danışmanı, 50'den fazla Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı, 13 hastane personeli alımı yapılacağı bildirildi. Sağlık personeli alım başvuruları, İŞKUR’un resmi web sayfası üzerinden veya İŞKUR İl/ İlçe şube müdürlüklerinden yapılacaktır.

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi alım başvurusu için tıklayınız

Hasta ve Yaşlı Bakım elemanı başvurusu için tıklayınız

Hasta danışmanı başvurusu için tıklayınız