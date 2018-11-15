THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23

Hastane otoparkına silahlı saldırı düzenlendi!

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan bir hastanenin otoparkına silahlı saldırı düzenlendi. Meydana gelen olayda 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

15 Kasım 2018 Perşembe 23:01
Hastane otoparkına silahlı saldırı düzenlendi!

Adana’da hastane otoparkında silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesinde bulunan bir kamu hastanesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Ozan Büyükgöçer ve oğlu Ahmet Büyükgöçer hastane otoparkında ciplerinin içerisinde oturduğu sırada kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Ozan ve Ahmet Büyükgöçer ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ozan Büyükgöçer hayatını kaybederken, Ahmet Büyükgöçer’in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay mahallinde bulunan İsmail İ. de açılan ateş sonrasında bacağından hafif yaralandı. Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

 

Olay yerinden kaçtılar

Hastanede çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme polisleri yaptığı çalışmada 21 adet boş kovan buldu. Olayı gerçekleştiren kişiler ise otomobilleriyle hızla olay yerinden kaçtı.

Olayın haberini alan yakınları hastaneye akın etti. Yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 23:01
  1. Adana

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kale ve top seçimini para ile belirlemedi! Cezalandırıldı
    1. Kale ve top seçimini para ile..
    2. 110 kız öğrencinin kaçırıldığı okulda..
    3. Kar altında ayrı bir güzel
    4. Gomis'tan Albayrak'a cevap!
    5. Kemalistler bunu da yaptı: M. Kemal..
    6. Theresa May'den istifa açıklaması
    7. Alman bakan yeni başkanı açıkladı!
    8. Sultanahmet Cami'nin son hali..
    9. Beşiktaş'ta mesai erken başladı
    10. S. Arabistan'da sel felaketi: Çok..
    11. Pakistan'dan Suudilere destek: Takdir..
    12. Hastane otoparkına silahlı saldırı..
    13. Murat Göğebakan’ın kuzeni, annesini..
    14. İpler gerilecek! Rusya nükleer..
    15. Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama!
    16. Elektiriği kesilen Yavuz Sultan Selim..
    17. Kuyumcu süsü veren tefecilere operasyon
    18. Alman ordusunun hali içler acısı!
    19. Bu habere dikkat! Enerji içecekleri..
    20. Türkiye’nin çekildiği zirve başarısız..
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bu yaman çelişki pes dedirtir insana!
    Bu yaman çelişki pes dedirtir insana!
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti

    Günün Karikatürü

    16 Kasım 2018
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık