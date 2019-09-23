Hastane önünde ülkücü gençler ayrıldı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rutin sağlık kontrolleri çerçevesinde tedavi olduğu Başkent Hastanesi önünde bekleyen ülkücülerin beklememeleri için uyarıldı.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün saat 10.00 gibi MHP Genel Merkez binasında iken rahatsızlandı. Bahçeli yaklaşık 10 dakika içerisinde Başkent Hastanesine ulaştırıldı. “İstirahat ediyor” yanıtı verdi AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'da Bahçeli'yi hastanede ziyaret etti. “MHP lideri Bahçeli yoğun bakımda mı serviste mi?” sorusuna “istirahat ediyor” yanıtını vermekle yetindi. Gençlere “burada beklemeyin” uyarısı Hastane önünde bekleyen Ülkü Ocaklarına bağlı yaklaşık 100 genç ise hastane önünde ayrılmaları için uyarıldı.

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