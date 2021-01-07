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Gündem Hastalıklı kafalara 81 ilde suç duyurusu
Gündem

Hastalıklı kafalara 81 ilde suç duyurusu

Türkiye’yi eskisi gibi vesayetin bataklığına sürüklemek ve ideolojik yobazlıklarını mütedeyyin cenah üzerinden yeniden tatmin etmek isteyen seküler mürtecilere AK Parti teşkilatlarından suç duyurusu yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 09:53:00 - 2021-01-07 09:57:57
Hastalıklı kafalara 81 ilde suç duyurusu

 Haber Merkezi 

Siyasette ‘’darbe iması’’ ve ‘’başörtülü hakim’’ tartışması devam ederken, AK Parti, 3 isimle ilgili suç duyurusu için harekete geçti. AK Parti, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, eski CHP milletvekili Fikri Sağlar ve gazeteci Can Ataklı hakkında 81 ilde suç duyurusu gerçekleştirecek.

Bütün teşkilatlar katıldı

Milletten icazet alarak iktidara gelemeyeceklerini iyi bilen CHP zihniyetinin, aralıklarla depreşen darbeci damarına AK Parti teşkilatlarından çok sağlam bir tokat geldi. AK Parti teşkilatları, darbe imasında bulunan, halkı sokağa çağıran ve başörtüsü üzerinden mütedeyyin kesime saldıran 3 isim hakkında organize bir şekilde suç duyurusunda bulundu. CHP Eski Milletvekili Fikri Sağlar, “Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var” ifadelerini kullanmıştı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un “Eğer Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi” açıklamasıyla aleni bir şekilde cuntacı damarını gözler önüne sermişti. Kirli kalem Can Ataklı ise Başkan Erdoğan’ı kastederek, “Gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım” cümlelerini sarf etmişti.

 

Yeni Akit Gazetesi

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