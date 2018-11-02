Hastalık hastalığı nedir?

Hastalık hastalığı, kişinin herhangi bir hastalığa yakalandığını düşünmesi buna inanması ve kaygı içinde hastalıklardan korkmasıdır. Hekimler kişide hastalığa rastlanmadığını söyleseler de o kişi ikna olmaz.

Duygusal stres, bir hastalığa yakalanmaktan aşırı derecede korkmak, takıntılı bir şekilde sağlık ile ilgili araştırma yapmak, bir hastalığı görüp okuduktan sonra kendisinde olduğuna inanmak, hastalığa yol açabilecek ortamlardan uzak durmak, sürekli vücudunu ve kalp atışını takip etme hastalık hastalığının belirtileri arasında.. Yani bir anlamda bizim burada yazıp çizdiklerimiz de körüklemekteymiş bu illeti..

Çocukken ciddi bir hastalıkla mücadele etmiş olmak, sevilen bir kişinin ani ölümü, aile bireylerinde hastalık hastalığı veya ciddi bir hastalığın olması hastalık hastalığının diğer sebepleri.

Hastalık hastaları o kadar kaygılıdır ki en ufak bir baş dönmesini kalp hastalığı olarak algılar sürekli elleri nabızlarında, tansiyon ölçerler de hastane hastane dolaşırlar.

Evham dediğimiz olay

Hastalık hastalığı yaşayanlar hem kendileri çok yıpranır çile çekerler hem de yakınlarını çok bıktırırlar. Sürekli hastalık konularında konuşan, bu konuda yazılan her haberi okuyup keserek saklayan bu kişiler her vesileyle bu konuyu açarlar. Bunlar hekimlerle de geçinemezler, teşhislerine inanmazlar çoğunlukla.



Halk arasında evhamlı olarak bilinen kişilerin çoğunda sorduğunuz bu hastalık hastalığı vardır. Sürekli olarak bedeniyle uğraşır hale gelirler. Yoğun bir ölüm korkusu vardır.

Bu doktor bilmiyor

Mesela, ayağa kalktığı sırada yaşanacak hafif bir baş dönmesi hissi kişinin kalp hastası olduğunu düşünmesine sebep olur. Elleri sürekli nabızlarında ya da kalp üzerinde olabilir. Bazıları idrar ya da dışkılarını kontrol edip, rengine kokusuna bir anlam yüklemeye dahi çalışır.

Yapılan tetkiklerde hekim bir hastalık söz konusu olmadığını söylediğinde, rahatlamadıkları gibi hekimin altta yatan hastalığı anlayamadığı düşüncesiyle sık sık hekim değiştirirler.

Sadece kendileri de değildir bu süreçte yıpranan. Hiçbir hastalıklarının olmadığı tekrar tekrar söylenir ama bu sözler etkisiz kalınca aile ve yakınlarda da bıkkınlık oluşur. Bu da sorunun artması ve sürmesinde etkili olabilir.

Devamlı olarak hastanede yatış, check-up, tomografi, MR incelemeleri talep ederler.

Hastalık hastalığı 20-30 yaşlar arasında başlar. Erkekler ve kadınlarda hemen hemen aynı oranda görülür.



Her yeni öğrendiği hastalık bir dert

Hastalık süreklidir, ancak dalgalı bir biçimde zaman zaman alevlenir. Yeni öğrenilen bir hastalık ya da yeni farkedilen bedensel bir değişiklik o hastalıkla meşguliyeti tetikleyebilir.



Ne yazık ki, sık sık doktora gidip hiçbir sonuç alınamadığından bu kişilerin yakınları öfke duymaya başlayabilir ve hastalarının numara yaptığını düşünebilirler. Oysa bu kişilerin bedenî belirtilerini açıklayacak tıbbî bir sebep olmamakla birlikte, yaşadıkları belirtiler gerçektir.

Belirtiler kişinin bilinci dışında oluşmaktadır, yani kendisi bunları kontrol edememektedir. Yardıma şefkate, sabra ihtiyacı vardır.

Korku hastalıkları

Korku hastalıkları olan bireyler soluk beniz, terleme, titreme, çarpıntı gibi durumlar ile karşı karşıya kalır. Korku, hayatta oldukça büyük yeri ve önemi olan bir histir.

Genel korku bozukluğu herhangi bir olay ya da duruma bağlı olmadan gelişen korku duygusudur. Genel korku bozukluğu bulunan bireyler sürekli gergin bir his altında olma, heyecanlı olma, belirli bir olgu ya da olay karşısında konsantre olamama gibi durumlarla karşı karşıyadır. Kişide titreme, kaslarda gerginlik hissetme, olaylar karşısında sakin olamama, kişinin kontrolü dışında gelişen ani reaksiyonlar, terleme ve baş dönmesi görülür.



Panik bozukluk da hemen hemen aynı belirtiler ile seyreder fakat tedavisi genel korku bozukluklarından daha farklıdır. Bunun için ayrıntılı bir hekim muayenesi gerekmektedir.

Fobik bozukluklar ise, her zaman belirli bir olay neticesinde ortaya çıkan, bir durum ve obje ile bağlantılı korku halidir. Ateşe ya da böceğe duyulan korku gibi.

Hekim yardımı gerekir.