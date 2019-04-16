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Hastalığı teşhis edilemeyen 5 aylık Eymen’in annesi ağlama sesine hasret

Antalya’da doğuştan bir çeşit kas ve eklem hastalığıyla dünyaya gelen 5 aylık Eymen bebek, doğduğundan bu yana hastanede yaşam savaşı veriyor.

16 Nisan 2019 Salı 14:27
Hastalığı teşhis edilemeyen 5 aylık Eymen’in annesi ağlama sesine hasret

Antalya’da doğuştan bir çeşit kas ve eklem hastalığıyla dünyaya gelen 5 aylık Eymen bebek, doğduğundan bu yana hastanede yaşam savaşı veriyor. Hastalığı henüz teşhis edilemeyen bebeğinin ağlama sesini dahi duyamadığını belirten anne Selda Gönül, "Onun sesini hiç duyamadım. Bir anne için gerçekten çok zor" diyerek gözyaşı döktü.


Antalya’da yaşayan Ali ve Selda Gönül çifti, 2018 yılında ikinci çocukları için gün saymaya başladı. İddiaya göre, doğuma kadar anne karnında sağlıklı olduğu belirtilen bebekleri, özel bir hastanede doğum sonrasında fenalaştı ve yoğun bakıma alındı. Adını Eymen koydukları bebeğin, 45 dakika kalbi durdu ardından kendiliğinden hayata geri döndü. Solunum yetmezliği, kas ve eklemlerinde bozukluklar tespit edilen Eymen bebek, yoğun bakım ve kuvözde tedavi sürecine girdi. İlk olarak doktorların Artrogriposls Multipleks Konjenita (AMK) rahatsızlığından şüphelendiği Eymen bebeğin, zaman ilerledikçe hareketlerinde kısıtlanmalar yaşandığı, ağlama ya da gülme tepkisi vermediği gözlemlendi. 152 günlük Eymen bebek, kalbinde 2 delikle hastanede yaşam savaşı veriyor. Anne ile babası ise bebeklerinin hastalığının teşhis edilip tedavi olmasını ümit ediyor.



"Kokusunu içime çekmek istiyorum"


Hamileliğinin 37 haftasında doğuma girdiklerini ve o süre boyunca normal bir gebelik yaşadığını dile getiren anne Selda Gönül, bebeğini şu ana kadar 4 ya da 5 kere kucağına aldığını söyledi. Bebeğinin yaşayacağına yönelik ümitlerini koruduklarını da belirten Gönül, "Onun sesini hiç duyamadım. Bir anne için gerçekten çok zor. Çok uzun süre kucağıma alamadım. Şu ana kadar 4 ya da 5 kez kucağıma alabildim. Yanımda istiyorum, sağlıklı olmasını istiyorum. Yarın bir ameliyatı var. Yanımda olmasını istiyorum, kokusunu içime çekmek istiyorum. Ümidim hala var. Başaracağını biliyoruz" dedi.



"45 dakika kalbi durdu, tekrar geri geldi"


Baba Ali Gönül de bebeklerine henüz teşhis konulamadığına vurgu yaparak, "AMK Hastalığından şüpheleniyorlar. Doktorlar doğumdan çıktığında, ’ümitlenmeyin, 2-3 saat yaşar’ dediler. Biz de çıkmadan candan ümit kesilmez diye bekledik. 6. gün kalbi durdu 45 dakika oksijensiz kaldı, tekrar geri döndü. Biz doğumun ardından şoka uğradık, bir hafta bekleyelim dedik, işlemler kimliksiz olmayacağı için isim koymak zorunda kaldık. Kalpte 2 tane delik var, solunum yetersiz geliyor. Eklem bozukluğu var. Ayaklar açılmıyor, kollarını hareket ettiremiyor. Sesi hiç çıkmıyor, ağlaması ve gülmesi yok. Teşhis ilk baştaki bulgulara göre, tam teşhis olmadığını ve tahlil yaptırılması gerektiğini söylediler. Onu da SGK karşılamadığı için yurt dışında olması gerektiğini söylediler. 2 bin-2 bin 500 avro. Ben asgari ücretle çalışıyorum, eşim çalışmıyor. Maddi yönde sıkıntımız da bulunmakta. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 14:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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