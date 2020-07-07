  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji

Hastalardan çeşitli örnekler alabilen robot geliştirildi

Bilim insanları, sağlık çalışanlarının korunmasına yardımcı olmak amacıyla bulaşıcı hastalık taşıyan hastalardan çeşitli örnekler alabilen yeni bir robot geliştirdiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 05:15:00 -
Hastalardan çeşitli örnekler alabilen robot geliştirildi

Kore Makine ve Malzemeler Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, sağlık çalışanlarının korunmasına yardımcı olmak amacıyla bulaşıcı hastalık taşıyan hastalardan çeşitli örnekler alabilen yeni bir robot geliştirdi.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Dr. Joonho Seo, geliştirilen yeni teknolojinin, virüslerin taranmasını kolaylaştırdığını; pandemi ve salgın hastalıklar sırasında sağlık personelinin güvenliğine katkıda bulunacağını söyledi.

Joonho Seo, söz konusu yeni teknoloji ile birlikte sağlık çalışanlarının, sürüntü çubuklarını hastanın burnuna veya boğazına kolayca yerleştirebileceğini ve bu çubuğun joystick yardımıyla yönlendirilebileceğini belirtti. Seo, bu işlemler sırasında sağlık çalışanının, sesli iletişim sistemleri yardımıyla hastayla konuşabileceğini de kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı