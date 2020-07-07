Hastalardan çeşitli örnekler alabilen robot geliştirildi

Kore Makine ve Malzemeler Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, sağlık çalışanlarının korunmasına yardımcı olmak amacıyla bulaşıcı hastalık taşıyan hastalardan çeşitli örnekler alabilen yeni bir robot geliştirdi.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Dr. Joonho Seo, geliştirilen yeni teknolojinin, virüslerin taranmasını kolaylaştırdığını; pandemi ve salgın hastalıklar sırasında sağlık personelinin güvenliğine katkıda bulunacağını söyledi.

Joonho Seo, söz konusu yeni teknoloji ile birlikte sağlık çalışanlarının, sürüntü çubuklarını hastanın burnuna veya boğazına kolayca yerleştirebileceğini ve bu çubuğun joystick yardımıyla yönlendirilebileceğini belirtti. Seo, bu işlemler sırasında sağlık çalışanının, sesli iletişim sistemleri yardımıyla hastayla konuşabileceğini de kaydetti.