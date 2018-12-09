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Hasta yakını, sağlık çalışanının saçlarını kökünden kopardı!

İzmir'de bir hastaya giden ambulanstaki 112 Acil Servis görevlisi kadın, hasta yakını tarafından darbedilerek bir tutam saçı kökünden koparıldı.

09 Aralık 2018 Pazar 16:28
Hasta yakını, sağlık çalışanının saçlarını kökünden kopardı!

İzmir'de 112 Acil Servis görevlisi kadın, kendisine saldıran hasta yakını tarafından darbedilerek saçlarının yolunduğu iddiasıyla polise başvurdu.

Polis eşliğinde ambulansa bindirildi

İhbar üzerine 8 Aralık'ta Yamanlar 112 merkezinden Emek Mahallesi'ndeki bir hastaya giden ambulansta görevli sağlık çalışanları, iddiaya göre M.K'nin saldırgan tutumuyla karşılaştı.

Bunun üzerine polis ekipleri eşliğinde ambulansa bindirilen M.K'ye kız arkadaşı olduğu belirtilen B.Ç. de (16) refakatçi olarak ambulansa alındı.

Ambulansta da saldırgan tavırlarını sürdürdüğü belirtilen M.K. kendini sedyeden yere atınca 112 görevlisi Şule Dinç'in (24) ayağının üzerine düştü.

2 gün rapor aldı

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi önünde M.K. ve arkadaşı B.Ç'nin saldırısına uğrayan Dinç, darbedildi.

Bir tutam saçı kökünden koparılan Dinç, 2 gün rapor alarak kendisine saldıran hasta ve hasta yakınından şikayetçi oldu.

Poliste ifadesi alınan M.K. ve B.Ç ifadeleri sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

B.Ç'nin Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 16:28
  1. İzmir
  2. 112 Acil Servis
  3. ambulans
  4. Şule Dinç
  5. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi
  6. Sağlık Meslek Lisesi

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