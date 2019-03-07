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Hasta tilki koruma altına alındı

Konya’da bir vatandaş tarafından hareketsiz vaziyette bulunan, hasta olduğundan şüphe edilen tilki tedavisinin yapılması amacıyla koruma altına alındı.

07 Mart 2019 Perşembe 14:08
Hasta tilki koruma altına alındı

Konya’da bir vatandaş tarafından hareketsiz vaziyette bulunan, hasta olduğundan şüphe edilen tilki tedavisinin yapılması amacıyla koruma altına alındı.

 

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, boş bir alanda hareketsiz vaziyette bir tilki olduğunun ihbar edilmesi üzerine harekete geçti. Meram ilçesi Harmancık Mahallesinde belirtilen adrese gelen ekipler, hasta olduğu belirlenen tilkiyi bulan vatandaştan teslim alarak Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürdü. Tilkinin tedavisinin ardından tekrar alındığı yerde doğal yaşam alana bırakılacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:08
  1. Konya
  2. doğa

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