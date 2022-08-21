Hasta mahkuma tahliye umudu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gazetemize yaptığı açıklamada cezaevlerindeki hasta mahkûmlarla ilgili tartışmaları değerlendirdi. Bozdağ, şöyle konuştu:

"Cezaevinde hasta hükümlü ve tutuklularla ilgili adli tıp kurumunun raporu, sonra da toplum güvenliği açısından tehlike oluşturup oluşturmadığına ilişkin cumhuriyet savcılığının kararı gerekiyor.

Şimdi pek çok kamuoyuna yansıyan konu var. Falan isim için ayrım var. Bir ayrım yok. Adli Tıp Kurumu tek başına hayatını idame ettiremeyecek raporu verirse, bu değerlendiriliyor.

Biz bakanlık olarak, cezaevinde hayatını tek başına idame ettiremeyecek kadar hasta olan hükümlülerle ilgili mevcut düzenlemeleri biraz daha insani ölçüler içinde nasıl yapabiliriz, buna bakıyoruz. Hasta hükümlülerin lehine olacak şekilde nasıl tanzim ederiz bakıyoruz. Uluslararası hukuku, diğer ülke uygulamalarını inceliyoruz. Uzmanlarla istişare ediyoruz. Tedaviyi önceleyen bir yaklaşımı esas alacağız."