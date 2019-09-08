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Hasta kızı için güreşti, yenilince gözyaşı döktü

- Antalya'da devam eden 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık için er meydanına çıkan Ekrem Yavuz, bir haftadır hastanede yatan hasta kızı için yaptığı güreşi kaybedince gözyaşlarına hakim olamadı - Başpehlivan Ekrem Yavuz: "Kızımı hala göremedim. Buradaki güreşlere de kızım için katılmıştım. Zaten bu sahalarda çocuklarımız için uğraşıyoruz"

08 Eylül 2019 Pazar 13:55
Hasta kızı için güreşti, yenilince gözyaşı döktü


ANTALYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin son 16 turunda rakibine yenilen başpehlivan Ekrem Yavuz, bir haftadır hastanede yatan kızı için çıktığı er meydanında gözyaşlarını tutamadı.

"Türk'ün ilk er meydanı" olarak gösterilen Elmalı'daki güreşlerin son gününde 72 başpehlivandan son 16'ya kalanlar, Recep Gürbüz Sahası'nda mücadelelerine başladı.

Son 16 turunda Osman Aynur ile eşleşen Ekrem Yavuz, zorlu mücadeleden altın puanla mağlup ayrılınca, er meydanında gözyaşlarına hakim olamadı.

Karşılaşma sonrasında AA muhabirine açıklama yapan Yavuz, bir hafta önce Çanakkale'deki güreşlerde mücadele ederken, 6 yaşındaki kızının evlerinde talihsiz bir kaza geçirdiğini söyledi.

Diz altında yarık olan ve yan bağları kopan kızının hastanede tedavi altında olduğunu ifade eden Yavuz, "Kaza sırasında güreşte olduğumdan kızımın yanında değildim. O yüzden çok etkilendim. Çaresiz kaldım. Kızım küçük bir operasyon geçirdi. Daha acı bir şeyler de olabilirdi. Çok ucuz atlattık. Geçen haftadan beri üç güreşe katıldım. Şimdi Elmalı'ya geldim. Kızımı hala göremedim. Buradaki güreşlere de kızım için katılmıştım. Zaten bu sahalarda çocuklarımız için uğraşıyoruz." diye konuştu.


- Çeyrek final eşleşmeleri


Öte yandan, 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Çeyrek finalde, Ali Gürbüz-Osman Aynur, Orhan Okulu-Serhat Gökmen, İsmail Balaban-Fatih Atlı ve Mehmet Yeşil Yeşil-İsmail Erkal ile karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 13:55
  1. 667. Elmalı Yağlı Güreşleri
  2. Ekrem Yavuz
  3. yağlı güreş

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