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Hasta almaya giden ambulans devrildi! 6 yaralı

Kırşehir'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri'den hasta almak için yola çıkan ambulans, karşı yönden gelen otomobille çarpışarak devrildi. Ambulansın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

18 Aralık 2018 Salı 13:16
Hasta almaya giden ambulans devrildi! 6 yaralı

Kırşehir'de, hasta almaya giden ambulansın, otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Otomobil bulunduğu şeritten çıktı

Kent merkezindeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri'den hasta almak için yola çıkan Ali Öcalan'ın kullandığı 40 AAB 877 plakalı ambulans, Ahmet Yesevi Bulvarı Bulvarı 27 Evler Kavşağında bulunduğu şeritten çıkarak karşıdan gelen Mehmet Öksüz idaresindeki 06 MAC 11 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulans devrildi.

Personel ve stajyerler yaralandı

Ambulans sürücüsü ile sağlık personeli Yasemin Evik ve Zeynep Demirel, stajyer öğrenciler Rahime Karadut ve Umut Samed Ünsal ile otomobilin sürücüsü Öksüz yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunuyor

Yaralılar, olay yerine çağrılan başka ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Öksüz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kırşehir Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 13:16
  1. ambulans
  2. 112 Acil Sağlık Hizmetleri
  3. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  4. Kırşehir Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu

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