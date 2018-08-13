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Hasta almaya giden ambulans devrildi: 3 kişi yaralandı

Bakırköy’de hasta almaya giden ambulansın devrilmesi sonucunda ambulansta görevli 3 kişi yaralandı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:48
Hasta almaya giden ambulans devrildi: 3 kişi yaralandı

Olay, 06.30 sıralarında BakırköyAtatürk Havalimanı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta almaya giden ambulansın şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önce aydınlatma direğine çarpan ambulans sonra devrildi.

Devrilen ambulansta bulunan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla ambulanstan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan ambulans şoförü Nuri Ergün, Alperen Güven ve Ebru Özgür başka ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Devrilen ambulans vinç yarımıyla düzeltilip olay yerinden kaldırıldı.

 Ambulansın kaldırılmasının ardından tek şeritten sağlanan trafik akıcı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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