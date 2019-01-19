Hasret kaldılar: Artık 3 puanla tanışmamızın zamanı geldi

1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, "Ligin ikinci yarısına iyi başlamak isterdik ama olmadı. Oynanan futbol ise umut verdi." dedi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün deplasmanda 1-0 mağlup oldukları Adana Demirspor karşılaşmasında iyi oynadıklarını ancak son dakikada yedikleri şansız bir golle yenildiklerini söyledi.

Devre arasında iki kamp yaptıklarını ve takımı iyi hazırladıklarını vurgulayan Yüksel, "İyi bir maç oldu. Rakibimiz ligin en kaliteli ekiplerinden. Bizim çocuklarımız çıktılar, aslanlar gibi mücadele ettiler. Son dakikada gelen golle maalesef sahadan yenik ayrıldık. Ligin ikinci yarısına iyi başlamak isterdik ama olmadı. Oynanan futbol ise umut verdi. Bundan sonraki maçlarımızda artık 3 puanla tanışmamız lazım. Çocuklarımız bunun sinyallerini verdi." diye konuştu.

Transfer çalışmalarına da değinen Yüksel, mali durumla ilgili bazı görüşmeler gerçekleştirdiklerini, destek bulmaları halinde transfer tahtasını açarak takıma takviye yapabileceklerini kaydetti.