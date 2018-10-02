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Hasret bitiyor, Payitaht Abdülhamid Cuma günü başlıyor

TRT 1’in zorlu dönemin güçlü padişahı II. Abdülhamid’in hayatından esinlenilerek ekrana getirdiği dizisi Payitaht Abdülhamid’in yeni sezon yayın tarihi açıklandı.

02 Ekim 2018 Salı 08:34
Hasret bitiyor, Payitaht Abdülhamid Cuma günü başlıyor

Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran Payitaht Abdülhamid, 5 Ekim Cuma günü izleyicisiyle buluşacak. Etkileyici hikâyesi ile seyircileri ekran başına kilitleyen ve Bülent İnal, Özlem Conker, Bahadır Yenişehirlioğlu, Selen Öztürk, Hakan Boyav, Can Sipahi, İlker Kızmaz, Kaan Turgut, Duygu Gürcan ve Emel Dede’nin yer aldığı dizi; güçlü kadrosuna yeni sezonda Gürkan Uygun, Sedef Avcı, Güven Kıraç, Hakan Yufkacıgil, Başak Daşman, Suavi Eren, Berke Üzrek ve Alay Cihan’ın da dâhil olmasıyla adından söz ettirmeye devam edecek.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 08:34
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