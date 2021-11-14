Haşlanmış patatesler nasıl değerlendirilir? Kolay tarifler

Haşlanmış patates ile yapabileceğiniz leziz tarifler...

Patates Halkası Tarifi:

3 adet haşlanmış patates

1/3 su bardağı krema

1/4 su bardağı tereyağı

1/2 su bardağı karamelize soğan

3 yemek kaşığı taze soğan

2/3 su bardağı un

1/3 su bardağı pirinç unu

2 tatlı kaşığı sarımsak tozu

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

2 yumurta

Tuz

Karabiber

Sosu için;

1/2 su bardağı mayonez

1/4 su bardağı kefir

1,5 tatlı kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı maydanoz

1 yemek kaşığı taze soğan

1 tatlı kaşığı dereotu

1/2 tatlı kaşığı hardal

Tuz

Karabiber

Yapılışı

Patateslerin içine tereyağı ve kremayı koyup püre haline getirin. Sonrasında karamelize soğan ve taze soğanı ilave edin son olarak tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Sonrasında karışımı 4-6 saat kadar buzdolabında bekletin. Bu sırada un, pirinç unu, sarımsak tozu, toz biber, tuz ve karabiberi karıştırın. Soğuyan patatesleri halka şeklinde sıkın ve ilk olarak una sonra yumurtaya sonra tekrar una bulayın ve 4-6 saat kadar buzlukta bekletin. Bu sırada sos için olan malzemelerin hepsini bir kapta çırpın. patates halkalarını derin yağda kızartıp sos ile servis edin.

Patates Pizza Tarifi:

8 küçük haşlanmış patates

2 yemek kaşığı krem peynir

1/2 yemek kaşığı biberiye

1/2 su bardağı kaşar peyniri

1/4 su bardağı eski kaşar

1/2 kırmızı soğan

Salam ya da jambon

2 yemek kaşığı erimiş tereyağı

Tuz

Karabiber

Yapılışı

Kelepçeli kek kalıbını yağlayın. Sonrasında patatesleri koyup üzerine bastırın. Üzerine tereyağı sürüp tuz ve karabiber ile lezzetlendirin. Sonrasında 190 derecelik fırında 30 dk pişirin. Soğuduktan sonra üzerine krem peynir sürün sonrasında kaşarları, salam ya da jambonu kırmızı soğanı ve biberiyeyi ilave edip 15 dk daha pişirin.