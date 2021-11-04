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Sağlık Haşlanmış mısırın suyunu içerseniz... Bunu çok kişi bilmiyor
Sağlık

Haşlanmış mısırın suyunu içerseniz... Bunu çok kişi bilmiyor

Yaz aylarında çok sıkı tüketilen mısırın suyunun faydası saymakla bitmiyor. Bu haberimizde faydalarını sıralayacağız.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 17:47:00 -
Haşlanmış mısırın suyunu içerseniz... Bunu çok kişi bilmiyor

Dünyada en fazla yetiştirilen bitki olarak bilinen mısır, taze sebzelerin birçoğundan daha fazla B vitamini içeriğine sahiptir. Mısır, yüzyıllardan beri insanlar açısından yetiştirilmektedir. Mısır; Güney Kore'de çok fazla tüketilmektedir. Bununla beraber mısırın suyunun da tüketildiği söylenebilir. Peki, haşlanmış mısırın suyunun faydaları nelerdir? Haşlanmış mısırın suyu neye iyi gelir detayları ile derledik.

Mısır suyu; anti- enflamatuar etkiye sahiptir. Bununla beraber mısır suyu, mesane enfeksiyonlarının önlenmesine katkı sağlar. Mısır suyu, yaz mevsiminde serinleten etkiye de sahiptir. Bunların dışında mısır suyu, ishali önlemeye yardımcı olur.

Haşlanmış Mısırın Suyunun Faydaları Nelerdir?

Haşlanmış mısırın suyunun faydaları aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- Mısır suyunda bulunan antioksidanlar, insan vücudundaki hücreleri, serbest radikallerin sebep olduğu hasarlardan koruyan maddelerdir. Bununla beraber mısır suyunda bol bol vardır.

- Mısır suyu, bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur.

- Oldukça etkili bir anti- kolesterol özelliğine sahiptir.

- Yüksek lif içeriğinden ötürü aynı zamanda formda ve fit kalmaya yardımcı olur.

- İyi bir sindirim sistemi sağlığına katkı sağlar.

- B1, B2, B3 ve C vitaminlerinin sağlamış olduğu enerji sayesinde yorgunluk ile mücadele etmeye destek verir.

- Mısır suyu; yüksek doymamış yağ içeriğiyle, kötü kolesterolle savaşır.

- Mısır suyu; cilde uygulanınca, cilt kusurlarının tedavi edilmesine yardımcı olmaktadır. Bununla beraber mısır suyu, cildi yumuşatan bir özelliğe sahiptir.

- Mısır suyu; ishali önlemeye yardımcı olur.

- Mısır suyu içildiğinde serinleten etkiye sahiptir.

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