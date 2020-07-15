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Haşlamadan fırın makarna tarifi | Kolay fırın makarna nasıl yapılır?

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Yeniakit Publisher
2020-07-15 17:04:00 -
Haşlamadan fırın makarna tarifi | Kolay fırın makarna nasıl yapılır?

Makarna hem besleyici hem de lezzetli gıdalardandır. Fırın makarna ise kimi zaman ana yemeğin yanına kimi zamansa börek yerine beş çaylarında en çok tercih edilen tariflerden biridir. İşte, son derece basit bir fırın makarna tarifi.

Haşlamadan fırın makarna tarifi

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta
  • 2,5 su bardağı süt
  • 2 su bardağı su
  • Yarım su bardağı sıvıyağ
  • 100 ml krema
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Yarım paket fiyonk makarna
  • Rendelenmiş kaşar peynir
  • Beyaz peynir

Kolay fırın makarna nasıl yapılır?

Derin bir kasenin içerisine yumurtaları kırın ve tuz ekleyip çırpın.

Tüm sıvı malzemeleri ekleyip karıştırmaya devam edin.

Ardından karabiber ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.

Kaşar peyniri, beyaz peyniri ve makarnayı ekleyip karışımı bir fırın kabına boşaltın.

Bu arada makarna çiğ olarak kullanılıyor.

Tepsinin üzerini streç film ile sarın ve karışımı 5 saat kadar buzdolabında dinlendirin.

Buzdolabından çıkardığınız makarnanın üzerine kaşar peyniri rendesi gezdirin.

200 derecelik fırında peynirler kızarıncaya kadar yemeğinizi pişirin

Afiyet olsun.

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