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Hasketbol Gençlik ve Spor Külübü 115 sporcu ile 115 resmi maça çıktı

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü takımları 13 Haziran 2019 Perşembe günü oynanan U11 Kız kategorisindeki müsabaka ile uzun yorucu bir sezonu geride bıraktı.

14 Haziran 2019 Cuma 14:58
Hasketbol Gençlik ve Spor Külübü 115 sporcu ile 115 resmi maça çıktı

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü takımları 13 Haziran 2019 Perşembe günü oynanan U11 Kız kategorisindeki müsabaka ile uzun yorucu bir sezonu geride bıraktı. Sezon boyunca Büyük Erkekler, U18 Kız ve Erkekler, U16 Kız ve Erkekler (A ve B takım) , U14 Kız ve Erkekler (A ve B takım) , U12 kız ve Erkekler, U11 Kız ve Erkekler, U10 Kız ve Erkekler olmak üzere toplamda 15 farklı kategoride yaklaşık 115 sporcu ile toplamda 115 maça çıkan Hasketbolun sporcuları Kayseri’de kızlarda ve erkeklerde tüm kategorilerde müsabakalara katılan tek kulüp olarak büyük bir başarıya imza attılar.


Amacı ve vizyonu önce iyi insan sonra iyi sporcu sonra iyi basketbolcu yetiştirmek olan Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübünde antrenmanlar yaz kış 12 ay boyunca devam ediyor.. Antrenmanlara katılan tüm sporcular lisanslı olarak basketbol oynama şansı bularak antrenmanlarda öğrendikleri hareketleri maçlarda uygulama ve tecrübe kazanma şansı buluyorlar Eğitim hayatları da yakından takip edilen sporcuların hem eğitim de hemde sporda başarılı olabilmeleri için her türlü ayrıntı düşünülüyor.Kulüp Başkanı ve Baş Antrenör Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak tamamlanan sezon ve yeni sezon hakkında yaptığı değerlendirmede, ’’Gerçekten çok uzun yorucu ama bizim açımızdan çok fazla gelişim kaydettiğimiz ve tecrübe kazandığımız bir sezon oldu. Sporcularımız çok fazla maç yapma şansı yakaladılar. Bu maçların yanı sıra bir çok özel turnuva ve organizasyona katıldık. Yaz dönemin de 3x3 turnuvalarda katılmaya ve antrenmanlara devam edeceğiz. Yeni sezonda da hedefimiz gerek kulübümüzü gerek ilimizi en iyi şekilde temsil ederek amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam etmek olacaktır. Bu sezon antrenmanlarımızı 16 Haziran Pazar günü tamamlayarak; Yeni sezon antrenmanlarımıza 26 Haziran Çarşamba günü başlayacağız. 2018-2019 sezonunda takımlarımızda mücadele eden tüm sporcularımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Sezon boyunca bizlere destek olan tribünden yalnız bırakmayan tüm velilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu sezon kulübümüzde beraber emek harcadığımız çalıştığımız tüm yardımcı antrenörlerime ayrıca teşekkür ediyorum’’ dedi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:58
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