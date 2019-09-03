“Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum” Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç’ın “yolsuzlukla” ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç’ın, dün yayınlanan sözleri de masaya yatırıldı. “Haram lokmanın girdiği yer...” Adli yılın açılış gününde çeşitli açıklamalar yapan Haşim Kılıç, “Haram lokmanın girdiği her yer bozulur” diyerek sözü ortada bıraktı. “Doğru bulmuyorum” Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Kılıç’ın sözlerini değerlendirdi. Haşim Kılıç’ın sözü ortada bırakmasını doğru bulmadığını belirten Karahasanoğlu, şunları söyledi:

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.