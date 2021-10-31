Haşhaş tohumlarının en önemli sağlık yararları arasında cilt ve saç sağlığını iyileştirme, bağışıklık sistemini artırma, kalp sağlığını koruma, kadın doğurganlığını artırma, kan akışını artırma, sindirimi düzenleme, kemikleri güçlendirme gibi özellikleri yer alır.

Haşhaşın faydaları nelerdir?

Lezzetli aromasının yanında sağlık için de faydalı olan haşhaş tohumu kalsiyum, potasyum, çinko, demir, manganez, bakır mineralleri bulundurur.

Özellikle bakır, kan hücrelerinin üretiminde oldukça etkilidir. Aynı zamanda tohumlarından çıkarılan yağ Omega-3 ve omega-6 yönünden zengindir. Haşhaş faydaları içindeki yağ asitleri ile iyice güçlenir.

Beyin ve kalp için faydalıdır. Manganez güçlü antioksidan özelliğiyle bilinir.

Ağrı kesici özelliği tıp sektöründe kullanılmasını beraberinde getirir.

Tohumundaki oleik asit ile kötü huylu kolesterolü düşürürken iyi huylu kolesterolü artırır.

İçeriğindeki potasyum ile tansiyonu dengeler. Bu sebeple tansiyon hastaları için bir hayli faydası vardır.

İçeriğindeki zengin lifler sayesinde kabızlık problemlerinin giderilmesinde yardımcı olur.

Cilt problemlerinin azaltılmasında, cildin güzelleşmesinde de etkisi vardır.

Her besinde olduğu gibi haşhaşın da aşırı tüketilmesi elbette ki zararlıdır. Bu yüzden sağlık açısından aşırıya kaçmadan dozunda tüketilmelidir.

Haşhaş kalori açısından da tehlikeli değildir. 1 yemek kaşığı haşhaşta 47 kalori vardır.

Haşhaş faydaları çok fazla olsa da haşhaş alerjisi olan kişiler bu faydaları başka doğal gıdalardan almak durumundadır.

Birçok alerjide olduğu gibi haşhaş alerjisi de egzama, yüz ve boğazda şişme, bulantı gibi belirtiler gösterir.