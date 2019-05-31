Haşhaş nedir? Faydaları nelerdir? Ülkemizde büyük bir kesimde çörekler, börekler yapılırken, bir kısım haşhaşı bilmiyor. Peki bu eşsiz lezzetle ne yapılıyor? Nerelerde tüketiliyor?

Haşhaş; gelincikgiller ailesinden, tek çiçek açan, çıkardığı kapsül içerisinde meyvesini taşıyan bir bitkidir. Ülkemizde Afyonkarahisar ve çevresinde bolca yetişmektedir. Karadeniz bölgesinde haşhaşlı çörek oldukça geleneksel bir lezzettir. Keklerde, pastalarda, yoğurtlarda hatta şerbetli tatlılarda dahi kullanılıyor. Tuzlu bir yapıya sahip olmadığı için, her türlü yiyecekle karıştırılabiliyor. Haşhaşın faydaları İshal ve kabızlık problemini ortadan kaldırır.

İçerdiği madde sayesinde ağrı kesici özelliğine sahiptir. Hatta önceleri diş hekimliğinde ağrı kesici olarak dahi kulanılmıştır.

Damar tıkanıklıklarını açar ve kalbi korur.

Bal ve pekmezle karıştırıldığında eksstra enerji verir.

Birçok merhem ve ilaç içerisine yağı karıştırılıyor.

Kozmetik ve özellikle sabun üretiminde oldukça kullanılıyor. Cilde gerginlik verirken, yağını dengeliyor.

Tansiyon düşürücüdür.

Sancıları keser.

Haşhaş yağı, mesane iltihabını söker - Yaprağının kullanımı kesinlikle yasaktır! Sağlık sorununuz varsa doktorunuza danışmadan kullanmayın. Bazı vücutlarda haşhaşın alerjik reaksiyon verdiği gözlemlenmiş.

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