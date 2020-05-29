Haşhaş çiçeklerine arıcılardan yoğun ilgi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde nisan ve mayıs aylarında açan haşhaş çiçekleri gezgin arıcıların ilgisini çekiyor.

Haşhaş çiçeğinden elde edilen polene yoğun ilgi gösteren arıcılar, ilçenin köylerindeki ovalara yerleşerek haşhaş poleni topluyor. Marmaris’ten ilçeye gelen 72 yaşındaki arıcı Mustafa Kalaycı bu dönemde yoğun şekilde bulunan haşhaş çiçeğine arıcıların ilgi gösterdiğini ve haşhaş poleni toplandıklarını belirtti. Her yıl aynı dönemde ilçeye geldiğini belirten Kalaycı, “Buraya Nisan ayında geliyoruz. Komple buralar haşhaş tarlası. İlk geldiğimizde ballık otundan ve bulduğundan polen ve bal topluyor arılarımız. Haşhaş çiçek açtığında da haşhaştan polen topluyor. İki üç gün üst üste soğuk oldu ve yağmur yağdı. Dışarı çıkmadı arılar. İlk geldiğimizde ballık otundan yaptı. Şimdi haşhaştan yapıyor. Haşhaştan sonrada geven çiçeğinden bal topluyor. Burada yaklaşık 4 ay kaldıktan sonra memlekete geri dönüyoruz. Memlekette çam balı uyanıyor. Orada yine işimizi yapmaya devam ediyoruz. Arıcılar olarak bizim en büyük zorluğumuz nakliye oluyor. Bunun yanında arılar aç kalırsa zorluk yaşıyoruz. Temmuz ayında iğde ve gevenden bal yaparsa alıyoruz. Yapmazsa memleket bal göremiyor. Kilogramını 30 ila 40 lirası arası satıyoruz. Zorlu bir yaşam sürsek de köylüler sağ olsun bizlere yardımcı oluyor. Köydeki bakkaldan ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Arada da şehre gidip ihtiyaçlarımızı alıyoruz” dedi.