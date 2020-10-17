Haşdi Şabi, Barzani'nin parti binasını ateşe verdi!
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup Haşdi Şabi taraftarı, Mesut Barzani liderliğindeki KDP'nin binasını basarak ateşe verdi.
Haşdi Şabi yandaşı bir grup, eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Hoşyar Zebari’nin milis yapıyla ilgili sözlerinden dolayı Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Bağdat bürosunu bastı.
Eylemciler, Zebari ve KDP aleyhine sloganlar attı. Binadan siyah dumanların yükseldiği de görüldü.
KDP üyesi Zebari, katıldığı bir televizyon programında, "Başbakan Mustafa el-Kazımi, Yeşil Bölge’yi Haşdi Şabi milislerinden temizlemeli." ifadelerini kullanmıştı.
KDP'li yetkilinin sözleri Haşdi Şabi siyasi kanadının tepkisini çekmişti.