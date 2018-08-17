Hasanpaşa köftesi tarifi
Hasanpaşa köftesi nasıl yapılır? Hasanpaşa Köftesi yapmak için işte yapmanız gerekenler....17 Ağustos 2018 Cuma 23:08
MALZEMELER
Köftesi için:
Yarım kilo kıyma
2 dilim kadar ekmek içi
1 tane yumurta
1 tane kuru soğan
tuz, karabiber, pulbiber
Püresi için:
4 tane patates
1 yemek kaşığı tereyağ
1 çay bardağı süt
tuz
Üzeri için:
Rendelenmiş kaşar peyniri
1 tatlı kaşığı salça
Su, tuz
HAZIRLANIŞI:
Öncelikle köftesini yapmak için gerekli malzemeleri yoğurun.
Elde ettiğiniz köfteyi yumurta büyüklüğünde koparıp içini çukurlaştırın.
Daha sonra yağlanmış tepsiye yaptığınız köfteleri dizin.dizin ve önceden 180 derece de ısıtılmış fırında 23-25 dakika kadar fırında pişirin.
Püresi için; patatesler soyup, küçük küçük doğrayıp, haşladıktan sonra iyice ezin. Süt ve tereyağını da ezilmiş patatese ekleyip, hazırladığımız püreyi pişen köftelerin içine doldurun. Eğer istenirse bu aşamada krema torbası kullanılabilir.
Sosu için; hazırladığımız köftelerin üzerine kaşar rendesi serpip, suyla erittiğimiz salçayı köftelerin olduğu tepsiye dökün ve tekrar fırına verin.
10 dakika kadar hafif kızarması ve peynirin erimesini bekledikten sonra, salçalı sudan üzerlerine gezdirilip servis yapabilirsiniz.
Afiyet olsun.
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