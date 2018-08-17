Hasanpaşa köftesi tarifi

MALZEMELER

Köftesi için:

Yarım kilo kıyma

2 dilim kadar ekmek içi

1 tane yumurta

1 tane kuru soğan

tuz, karabiber, pulbiber

Püresi için:

4 tane patates

1 yemek kaşığı tereyağ

1 çay bardağı süt

tuz

Üzeri için:

Rendelenmiş kaşar peyniri

1 tatlı kaşığı salça

Su, tuz

HAZIRLANIŞI:

Öncelikle köftesini yapmak için gerekli malzemeleri yoğurun.

Elde ettiğiniz köfteyi yumurta büyüklüğünde koparıp içini çukurlaştırın.

Daha sonra yağlanmış tepsiye yaptığınız köfteleri dizin.dizin ve önceden 180 derece de ısıtılmış fırında 23-25 dakika kadar fırında pişirin.

Püresi için; patatesler soyup, küçük küçük doğrayıp, haşladıktan sonra iyice ezin. Süt ve tereyağını da ezilmiş patatese ekleyip, hazırladığımız püreyi pişen köftelerin içine doldurun. Eğer istenirse bu aşamada krema torbası kullanılabilir.

Sosu için; hazırladığımız köftelerin üzerine kaşar rendesi serpip, suyla erittiğimiz salçayı köftelerin olduğu tepsiye dökün ve tekrar fırına verin.

10 dakika kadar hafif kızarması ve peynirin erimesini bekledikten sonra, salçalı sudan üzerlerine gezdirilip servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.