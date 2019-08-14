0553 313 94 23

Hasanoba RES'te elektrik üretimi başladı

14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:51
Hasanoba RES'te elektrik üretimi başladı

İSTANBUL (AA) - Akfen Yenilenebilir Enerji'nin Çanakkale'deki Hasanoba Rüzgar Enerji Santralinin (RES) 23,8 megavatlık ilk fazı devreye alındı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akfen Yenilenebilir Enerji'nin Çanakkale'deki Kocalar RES ve Üçpınar RES'in ardından hayata geçirdiği Hasanoba RES projesinin 7 tribünden oluşan ilk fazında elektrik üretimine başlandı.

Elektrik üretiminin başlamasıyla birlikte şirketin Çanakkale'de işletme halindeki rüzgar enerjisi portföyü 167 megavata ulaştı.

Yıllık 178,5 gigavatsaat elektrik üretecek Hasanoba RES, 100 bin ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salınımını engelleyecek.

75 milyon dolara mal olacak santral, 235 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacı karşılayacak.

Şirket, Hasanoba RES'in 34 megavatlık ikinci fazı ile 74,8 megavatlık Denizli RES projesinin tamamlanmasıyla yıl sonunda rüzgar enerjisinde kurulu gücünü 275 megavata yükseltmeyi hedefliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:51
  1. Akfen Yenilenebilir Enerji
  2. Çanakkale
  3. Hasanoba Rüzgar Enerji Santrali

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrailli isme üzücü haber! 'Şimdi hapı yuttu'
    1. İsrailli isme üzücü haber! 'Şimdi hapı..
    2. Sıcaklar arttı, Munzur ve Pülümür çayı..
    3. Trabzon’da, Türkiye’ye örnek proje
    4. ABD'den yeni hava savunma sistemi..
    5. Burun estetiği sonrası dikkat edilmesi..
    6. "Lig yarışında kendimize en iyi..
    7. Bu mama bebeklerin damaklarını..
    8. Piknikçilere uyarı: Ateşi su ile..
    9. Bayramın son gününde İstanbullular..
    10. Ev konserveleri için tehlikeli bakteri..
    11. Andre Ayew 2 golle maçın yıldızı oldu
    12. Ellerine poşet alan gençler, ev ev..
    13. Norveçliler cami önünde nöbet tutmaya..
    14. Tahtalı Barajında bal ormanı kuruldu..
    15. Pakistan BMGK'ye Cammu Keşmir için..
    16. Galatasaray adım adım seçime yolunda
    17. Dünyada sadece 4 tane var, biri Bursa'da
    18. "Hac organizasyonunda bir numarayız"
    19. Erbaş: İslamofobi endüstrisi ile..
    20. Monaco'dan forvet transferi
    21. İmzalar tamam: ABD'den yeni hava..
    22. Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde
    23. Yozgat’ta yetişiyor, şekli kavuna tadı..
    24. Fatih’te otelde çıkan yangın paniğe..
    25. Yeni ve modern Hasankeyf’te sona..
    26. Umut Kervanı Silopi’de 200 aileye..
    27. TDV 149 ülkede çocukların gülen yüzü..
    28. Bayramı yarım gün yaşıyoruz
    29. Karacaörenli çocukların buz keyfi
    30. Demet Akalın'dan dikkat çeken..
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi