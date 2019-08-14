Hasanoba RES'te elektrik üretimi başladı

İSTANBUL (AA) - Akfen Yenilenebilir Enerji'nin Çanakkale'deki Hasanoba Rüzgar Enerji Santralinin (RES) 23,8 megavatlık ilk fazı devreye alındı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akfen Yenilenebilir Enerji'nin Çanakkale'deki Kocalar RES ve Üçpınar RES'in ardından hayata geçirdiği Hasanoba RES projesinin 7 tribünden oluşan ilk fazında elektrik üretimine başlandı. Elektrik üretiminin başlamasıyla birlikte şirketin Çanakkale'de işletme halindeki rüzgar enerjisi portföyü 167 megavata ulaştı. Yıllık 178,5 gigavatsaat elektrik üretecek Hasanoba RES, 100 bin ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salınımını engelleyecek. 75 milyon dolara mal olacak santral, 235 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacı karşılayacak. Şirket, Hasanoba RES'in 34 megavatlık ikinci fazı ile 74,8 megavatlık Denizli RES projesinin tamamlanmasıyla yıl sonunda rüzgar enerjisinde kurulu gücünü 275 megavata yükseltmeyi hedefliyor.

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