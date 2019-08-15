Hasankeyf’te mutlu son

Batman’ın Hasankeyf ilçesinin yeni yerleşim yerinde tamamlanan 710 konut ile ticaret merkezindeki 98 iş yerinin anahtarları hak sahiplerine dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Hasankeyfliler, 30-40 metrekarelik evler yerine 160 metrekarelik tek katlı müstakil modern evlerde yaşamlarını konforla sürdürecek” dedi.

Anahtarlar teslim edildi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce inşa edilen Ilısu Barajı’nın rezervuar alanında kalacak Hasankeyf ilçesinin yeniden inşası kapsamında çalışmalarda sona gelindi. Bakan Pakdemirli, Ilısu Barajı’nın tamamlanmasıyla sular altında kalacak Hasankeyf ilçesinin yeni yerleşim yerinde tamamlanan 710 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, ticaret merkezindeki 98 iş yerinin anahtarlarının da hak sahiplerine dağıtıldığı müjdesini verdi. Projeyle Hasankeyf’in Türkiye’nin gözde ilçelerinden olmasını hedeflediklerini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: “Eski Hasankeyf’in yerleşim alanı 500 dekar iken, yeni yerleşim yeri yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki 3 bin dekar alana inşa edildi. Yeşil alan miktarının arttığı yeni yerleşim yerinde, kaymakamlık, belediye hizmet binası, ilçe jandarma komutanlığı, ilçe emniyet müdürlüğü, Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, 25 yataklı Hasankeyf Devlet Hastanesi gibi çok sayıda kurum hizmet vermeye başladı.”

Yılda 412 milyon dolar

Hasankeyf’in eski yerleşim alanını da kapsayan, GAP’ın vizyon projesi ve dolgu hacmi bakımından kendi sınıfında dünyanın en büyük barajı olan Ilısu ve HES, yılda ortalama 4,12 milyar kilovatsaat enerji üretecek ve sadece elektrik enerjisi üretiminden kaynaklı olarak ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sağlayacak. Kamulaştırma, inşaat ve yeniden yerleşim çalışmaları düşünüldüğünde, yaklaşık 12,3 milyar liralık yatırım maliyetine sahip projenin 5 yılda bu maliyeti karşılayacak potansiyeli olduğu hesaplanıyor.